In Japan kommen die Aufräumarbeiten nach den beiden Wirbelstürmen aufgrund des Arbeitskräftemangels nur schleppend voran.

Wie die "Neue Zürcher Zeitung" berichtet, stapelt sich beispielsweise der zerstörte Hausrat in einigen Straßen der Überschwemmungsgebiete in Tokios Umgebung. Die überlasteten Baufirmen konzentrierten sich laut NZZ auf das Reparieren von Deichen und anderer Infrastruktur. Grund ist der Arbeitskräftemangel, der durch den Bevölkerungsschwund verursacht wird. Dem Wirtschaftsforschungsinstitut Teikoko Databank zufolge sucht rund die Hälfte der Unternehmen in Japan nach Vollzeitbeschäftigten. Der Arbeitskräftemangel könnte einer Studie zufolge in den kommenden zehn Jahren von 3,8 auf 6,4 Millionen Menschen steigen.



Die Pläne für die Wideraufbauarbeiten nach den Naturkatastrophen der vergangenen Wochen sehen vor, dass die meisten betroffenen Haushalte innerhalb einer Woche wieder über Strom und innerhalb eines Monats über Wasser verfügen sollen. Nach Angaben der NZZ stammen diese Annahmen allerdings aus einer Zeit, in der das Land noch keinen Arbeitskräftemangel kannte.



Japan musste innerhalb eines Monats drei Naturkatastrophen verkraften. Anfang Oktober kamen durch den Taifun "Hagibis" mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 wurden verletzt. Der Wirbelsturm war auf der Halbinsel Izu auf Land getroffen und verursachte schwere Überflutungen und Erdrutsche. Rund 270.000 Haushalte waren ohne Strom. In der japanischen Hauptstadt Tokio wurde das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt. Vier Wochen vorher wurde Japan von dem Taifun "Faxai" getroffen.