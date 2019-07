In der Europäischen Union ist die Zahl der Einwohner im vergangenen Jahr um 1,1 Millionen gestiegen.

Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, leben inzwischen rund 513 Millionen Menschen in den 28 Mitgliedsländern. Ursache für das Bevölkerungswachstum ist vor allem die Zuwanderung, wobei Malta das stärkste Wachstum verzeichnete, gefolgt von Luxemburg und Irland. Am meisten zurückgegangen ist die Bevölkerung in Lettland, gefolgt von Bulgarien und Kroatien. Deutschland bleibt mit 83 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste EU-Land vor Frankreich und Großbritannien.