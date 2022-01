Symboldbild zum Thema Bevölkerungszahl (imago/fStop Images)

Ende des vergangenen Jahres hätten hierzulande rund 83,2 Millionen Menschen gelebt, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Das sei in etwa dieselbe Menge wie in den beiden vorangegangenen Jahren. Zwar habe die Anzahl der Sterbefälle deutlich über derjenigen an Neugeborenen gelegen. Die habe aber durch die gestiegene Zuwanderung geschlossen werden können. Demnach kamen die meisten dieser Menschen aus Rumänien, Syrien und Afghanistan nach Deutschland.

