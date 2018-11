Der Rückzug von Horst Seehofer vom Amt des CSU-Parteivorsitzenden scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Offen ist allerdings, wer ihm nachfolgen soll – und vor allem: Was der Rückzug für die Große Koalition bedeutet.

Wie mehrere Medien übereinstimmend melden, hatte Seehofer Sonntag-Abend auf einer parteiinternen Sitzung erklärt, Veränderungen nicht im Wege stehe zu wollen. Im Laufe der Woche will er laut Medienberichten eine persönliche Erklärung abgeben. Über die Neubesetzung des Chefpostes könnte dann im Januar ein Sonderparteitag entscheiden. Seehofer wird von vielen Politikern in seiner Partei als Hauptverantwortlicher der starken Stimmenverluste bei der Landtagswahl Mitte Oktober genannt. Auch das schwache Abschneiden bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr wird vielfach ihm angelastet.



Seehofer ließ allerdings offen, ob er im Falle eines Rückzug auch sein Amt als Bundesinnenminister zur Verfügung stellt. Niemand habe die beiden Ämter – CSU-Vorsitz und Ministerposten in Berlin – stärker verkoppelt als Horst Seehofer, sagte der WELT-Korrenspondent Robin Alexander im Deutschlandfunk. Nach dieser Logik würde auch Seehofers Amt im Innenressort „wackeln", wenn er als CSU-Chef zurücktritt. Dennoch gebe es keinen Automatismus.



Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt forderte den CSU-Politiker auf, das Amt des Innenministers sofort aufzugeben. Wenn es um die Innere Sicherheit gehe, dürfe es keine weitere Hängepartie geben, sagte sie dem „Tagesspiegel aus Berlin.



Eine Frage der Nachfolge



Unklar ist, wer auf Seehofer folgen soll – sowohl was den Vorsitz in der Partei als auch den möglicherweise ebenfalls freiwerdenden Posten am Berliner Kabinettstisch angeht.



In der CSU gingen viele davon aus, dass Bayerns Ministerpräsident Söder das Amt als CSU-Chef übernimmt, so Alexander. Allerdings stelle das aus seiner Sicht vor allem Problem für Söder dar. Schließlich versuche dieser, Bayern als eine Art Gegenmodell zum Bund aufzubauen. Als Partei-Chef müsste er allerdings am Koalitionsausschuss teilnehmen, „hinge also in Berlin mit drin". Genau diesen Eindruck wolle Söder aber eigentlich für seine Bayern-Koalition vermeiden.



Schwierig könnte auch die eventuelle Neubesetzung des Innenministeriums sein. In der CSU gebe es zwar profilierte Innenpolitiker, so Alexander. Allerdings habe sich das Innenressort inzwischen in ein auf Seehofer zugeschnittenes Superministerium mit den zusätzlichen Bereichen „Bau" und „Heimat gewandelt. Die Frage sei, ob sich dafür ein geeigneter Nachfolger finde.