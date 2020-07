Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Strack-Zimmermann, hält die Anschaffung bewaffneter Drohnen für notwendig.

In der heutigen, hochtechnologisierten Welt dienten derartige Kampfmittel dem Schutz der Soldatinnen und Soldaten, sagte Strack-Zimmermann im Deutschlandfunk. Zudem seien bewaffnete Drohnen zusätzlich bei der Aufklärung so präzise, dass sie Einsätze insgesamt sicherer machten. Die Politikerin stellte aber auch klar, dass dieses Instrument lediglich ein Mittel der Notwehr sei und es in keinem Fall für Angriffe oder das gezielte Töten von Menschen eingesetzt werde. Das verbiete ohnehin das Grundgesetz.



Das Bundesverteidigungsministerium hatte am Montag die Anschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr empfohlen. Damit werde nicht nur die Sicherheit und Reaktionsfähigkeit der Soldaten erhöht, bewaffnete Drohnen könnten auch signifikant zum Schutz der Zivilbevölkerung und ziviler Einrichtungen beitragen, hieß es in einem Bericht des Ministeriums an den Bundestag.