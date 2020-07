Das Bundesverteidigungsministerium hat die Anschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr empfohlen.

Damit werde nicht nur die Sicherheit und Reaktionsfähigkeit der Soldaten erhöht, heißt es in einem Bericht des Ministeriums an den Bundestag. Bewaffnete Drohnen könnten auch signifikant zum Schutz der Zivilbevölkerung und ziviler Einrichtungen beitragen. Weiter wird betont, Voraussetzung für einen Einsatz von Kampfdrohnen sei die vorherige Zustimmung des Bundestages. Außerdem müssten strenge Regeln gelten.



In dem Bericht fasst das Ministerium die Ergebnisse einer mehrwöchigen gesellschaftlichen Debatte zusammen. In deren Verlauf waren Parteien, Parlamentarier, Vertreter der Zivilgesellschaft, Wissenschaftler und Soldaten angehört worden.



Bislang setzt die Bundeswehr lediglich unbewaffnete Drohnen zur Aufklärung ein.