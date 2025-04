Brandanschläge und Schüsse auf Gefängnisse in Frankreich (Philippe Lopez / AFP / dpa)

In der südfranzösischen Hafenstadt Toulon feuerten Angreifer mit einem Sturmgewehr auf die Eingangstür des Gefängnisses. Vor anderen Haftanstalten - etwa in Aix-En-Provence, Marseille, Valence und Nimes sowie in Villepinte und Nanterre bei Paris - setzten Unbekannte Fahrzeuge in Brand und bedrohten das Personal. Justizminister Damarnin vermutet hinter den Vorfällen die Drogenmafia. Er schrieb im sozialen Netzwerk X, der Staat werde die kriminellen Netzwerke zerschlagen.

Das französische Parlament will in Kürze ein neues Gesetz zur Bekämpfung des Drogenhandels verabschieden. Es sieht unter anderem eine spezialisierte Staatsanwaltschaft und zusätzliche Hochsicherheitstrakte vor.

16.04.2025