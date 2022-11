Polizeifahrzeuge am Tatort in Chesapeake (AP)

Nach Angaben der Polizei in Chesapeake gibt es zudem mehrere Verletzte. Genaue Zahlen wurden nicht genannt. Ein Sprecher sagte, man gehe von einem Einzeltäter aus, und davon, dass dieser tot sei. Wie er ums Leben kam, ist nicht bekannt, ebensowenig wie das Motiv.

Erst am Sonntag hatte ein Mann in Colorado in einem LGBTQ-Nachtclub fünf Menschen erschossen. In diesem Jahr gab es in den Vereinigten Staaten laut der Internetseite Gun Violence Archive mehr als 600 Fälle, bei denen jeweils mindestens vier Menschen durch Schusswaffen verletzt oder getötet wurden.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.