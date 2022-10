Wegen der Streiks in Raffinerien war das Benzin an Frankreichs Tankstellen knapp geworden (Frank Kleefeldt/dpa)

Die Gewerkschaft CGT beendete nach eigenen Angaben ihren Ausstand an dem ExxonMobil-Standort Fos-sur-Mer. Das Unternehmen bestätigte der Zeitung "Le Figaro", es habe Gespräche mit den Gewerkschaften gegeben. Über mögliche Ergebnisse wurde zunächst nichts bekannt.

Der Arbeitskampf betrifft allerdings auch andere Unternehmen. An einem der TotalEnergies-Standorte begannen die Behörden damit, das streikende Personal zur Arbeit zwangszuverpflichten. Das hatte die Regierung angeordnet. Durch die Streiks waren über 60 Prozent der Raffineriekapazitäten in Frankreich lahmgelegt, was zu Engpässen an Tankstellen und steigenden Spritpreisen führte.

