Außenministerin Baerbock

Außenministerin Annalena Baerbock hat in Südafrika ihre Amtskollegin Pandor getroffen. (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Es habe sich gezeigt, dass sich ein langer Atem in der Diplomatie auszahle, sagte die Grünen-Politikerin im ZDF. Nach seinem Besuch in der Ukraine habe Präsident Ramaphosa deutlich gemacht, dass es um die Charta der Vereinten Nationen gehe, um die Souveränität eines jeden Landes und um die territoriale Integrität. Das sei neu. Für den Frieden in Europa brauche man viele globale Partner.

Ramaphosa war kürzlich mit einer afrikanischen Delegation zu Vermittlungsbemühungen in Russland und der Ukraine. Offiziell nimmt Südafrika eine neutrale Haltung ein.

Baerbock hatte gestern ihre Amtskollegin Pandor in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria getroffen und erklärt, Deutschland und Südafrika wollten ihre Zusammenarbeit als große Demokratien im Kampf gegen die internationalen Krisen ausbauen.

