Diebstahl im Grünen Gewölbe

Die Suche sei jetzt eingestellt worden, teilte ein Sprecher mit. Beweismittel seien nicht gefunden worden. Etwa 20 Taucher hatten am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag den Schifffahrtskanal am Kiehlufer im Bezirk Neukölln abgesucht. Angaben zu den Hintergründen der Aktion wurden nicht gemacht. Kurz vor Weihnachten war ein Großteil der vor rund drei Jahren gestohlenen Schmuckstücke in Berlin sichergestellt worden. Der Einbruch hatte international für Schlagzeilen sorgt. In dem Fall sind sechs junge Männer unter anderem wegen Bandendiebstahls und schwerer Brandstiftung angeklagt. Sie sind Deutsche und stammen aus einer arabischstämmigen Berliner Großfamilie.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.