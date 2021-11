Die CDU-Politiker Norbert Röttgen (l-r) Friedrich Merz und Helge Braun bewerben sich um den CDU-Vorsitz. (Kappeler/Pedersen/dpa)

Den Auftakt macht am Abend der Bundestagsabgeordnete Merz mit einer im Internet übertragenen Rede. Fragen von Zuschauern sollen dabei auch möglich sein. Am Mittwoch folgt der Auftritt des Außenpolitikers Röttgen, am Donnerstag der des geschäftsführenden Kanzleramtschefs Braun. Dieser will sich am Nachmittag zu seinen Vorstellungen für eine Neuaufstellung der Partei äußern.

Die Mitgliederbefragung beginnt am 4. Dezember. Die offizielle Wahl soll am 21. Januar bei einem Parteitag in Hannover erfolgen. Der bisherige Parteichef Laschet hatte als Folge des schlechten Abschneidens der CDU bei der Bundestagswahl seinen Rückzug vom Amt angekündigt.

