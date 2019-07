"Oberflächlich und nicht kreativ genug", so beschreibt Politikwissenschaftlerin Schwan die SPD.

Sie wolle Parteivorsitzende werden, aber zuvor genau analysieren, wie es zur Talfahrt der SPD kommen konnte, sagte die Politikwissenschaftlerin im Podcast "Morning Briefing". Als einen Grund hat sie Fehler in der Flüchtlingspolitik ausgemacht. Man habe nicht nur die Aufnahme von Flüchtlingen zu halbherzig vorangetrieben, sondern auch die Einheimischen ungerecht behandelt. "Wir hätten eine freiwillige Aufnahme in den Kommunen durchführen können, nicht erzwungen und nicht von oben. Man unterschätzt die Demütigungserfahrung, die Menschen machen, wenn ihnen etwas aufgedrückt wird, insbesondere in sozial schwachen Gegenden", sagte Schwan.



Ein weiterer Grund für den Niedergang der SPD ist nach Schwans Ansicht die Globalisierung. Diese habe die wirtschaftspolitischen Steuerungsmöglichkeiten enorm erschwert, führte sie aus. Es sei längst nicht mehr so leicht bei konjunkturellen Problemen gegenzusteuern, wie es noch vor 30 Jahren in Nationalstaaten der Fall gewesen ist. Dabei sei dies immer ein Kernthema der Sozialdemokratie gewesen.



In früheren Interviews hatte Schwan als möglichen Co-Vorsitzenden in einer SPD-Doppelspitze Juso-Chef Kühnert ins Spiel gebracht. Diesmal schwieg sie auf diese Frage. Sie habe schon jemanden im Kopf, Kühnert sei es nicht.