Das Bewerberduo für den SPD-Vorsitz, Esken und Walter-Borjans, hat Bedingungen für eine Fortführung der Großen Koalition genannt.

Konkret nannten sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe eine Grundrente ohne Vermögensprüfungen, einen höheren Mindestlohn von zwölf Euro und einen staatlich geförderten Ausbau des schnellen Internets auch auf dem Land. Nötig seien auch Nachbesserungen am Klimapaket, das ambitionierter und sozialer gerechter ausgestaltet werden müsse. Außerdem müsse

es schnelle und massive Investitionen geben, bei denen auch die Schwarze Null im Bundeshaushalt infrage stehe. Esken und Walter-Borjans sprachen von Knackpunkten, an denen sich entscheide, ob eine Fortsetzung der Koalition vertretbar sei.



Bei diesen Themen tue sich allerdings ein ziemlich großer Spalt zwischen Union und SPD auf. Von daher sei es fraglich, ob all dies mit CDU und CSU hinzubekommen sei.