Die Vorhersage:

Nachts in der Westhälfte dicht bewölkt mit Regen oder Schnee. In der Osthälfte unterschiedlich bewölkt, vor allem im Südosten länger klar. Tiefstwerte plus 3 bis minus 7 Grad. Am Tag bewölkt, gebietsweise weitere Niederschläge. Im Westen und ganz im Osten überwiegend trocken. Temperaturen im Westen 3 bis 8, im Osten minus 1 bis plus 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag viele Wolken. Im Westen Schauer, im Osten örtlich Schnee. Minus 2 bis plus 7 Grad.

