Wetter Bewölkt, gebietsweise Niederschläge

Das Wetter: Vom Süden über die Mitte bis in den Norden bedeckt und zeitweise Regen oder Schneefall, im Allgäu mit erheblichen Neuschneemengen. Sonst überwiegend trocken und vereinzelt sonnig. Temperaturen im Westen 3 bis 8, im Osten minus 1 bis plus 4 Grad. Morgen viele Wolken. Im Westen Schauer, im Osten örtlich Schnee. Minus 2 bis plus 7 Grad.

08.12.2021