Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts verbreitet leichter Regen, in der Mitte einige Wolkenauflockerungen und meist trocken. Tiefstwerte plus 4 bis minus 1 Grad. Am Tag stark bewölkt und gebietsweise Regen. Temperaturen 2 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag bei starker Bewölkung gelegentlich Regen, im Nordwesten nur vereinzelte Schauer. 1 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.