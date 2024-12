Wetter

Bewölkt - gebietsweise Regen oder Schnee - örtlich Glättegefahr

Das Wetter: Verbreitet bedeckt. Von Nordwesten her auf die Mitte und den Osten ausgreifende leichte Niederschläge. Im Bergland sowie im Osten teils Schnee, sonst Regen. Bis zum Mittag örtlich teils gefrierender Niederschlag mit Glättegefahr, in den Mittelgebirgen auch bis in den Nachmittag hinein. Höchstwerte -1 bis 5, in Nordseenähe bis 7 Grad.