Heiter bis wolkig (Daniel Reinhardt / dpa)

Die Vorhersage:

Im Norden und Westen bewölkt mit einzelnen sonnigen Abschnitten. Im Osten und Süden locker bewölkt. Am Abend im Westen einzelne Schauer. Höchstwerte im Norden 10 bis 16, sonst 16 bis 23 Grad. Morgen in der Nordhälfte verbreitet sonnig, in der Südhälfte wolkig und gebietsweise Schauer. Temperaturen 13 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Nordwesten Wechsel von Sonne und Wolken, im Südosten teils stark bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. 13 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.