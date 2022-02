Ein Wetterfrosch. (picture alliance / dpa / Horst Ossinger)

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag vielerorts heiter und trocken. Dichtere Bewölkung am ehesten im Norden und an den Alpen. 2 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.