Das Deutschlandfunk-Funkhaus in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts meist stark bewölkt, hier und da etwas Sprühregen. Stellenweise Nebel. Im Nordosten und im äußersten Südwesten teils aufgelockert bewölkt. Tiefstwerte 7 bis 0 Grad. Am Tag im Nordosten sowie in der Südhälfte aufgelockert bewölkt. Sonst stark bewölkt oder hochnebelartig bedeckt, vor allem in der Mitte etwas Sprühregen. Temperaturen 3 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wolkig oder hochnebelartig bedeckt, im Südwesten gebietsweise Auflockerungen. 3 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.