Bunte Blätter fallen im Herbst. (unsplash / Oliver Hihn)

In der Nacht an den Alpen nachlassender Regen. Sonst wechselnd, im Süden mitunter auch nur gering bewölkt mit einzelnen Schauern, Gewitter nicht ausgeschlossen. Im Süden örtlich Nebel. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad.

Am Tag in der Nordhälfte sowie im Südosten wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, im Osten Gewitter. Im Süden heiter und trocken. Höchstwerte 15 bis 21 Grad. Am Mittwoch viele Wolken, vereinzelt sonnig, in der Mitte und im Süden etwas Regen. 15 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag im Nordwesten und Norden Schauer. In den mittleren und höheren Lagen des Südens und der Mitte längerer Sonnenschein. Höchstwerte zwischen 16 und 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.