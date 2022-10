Bunte Blätter fallen im Herbst. (unsplash / Oliver Hihn)

In der Nacht an den Alpen nachlassender Regen. Sonst wechselnd, teilweise gering bewölkt. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. Am Tag in der Nordhälfte sowie im Südosten wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Im Süden heiter und trocken. 15 bis 21 Grad.

Morgen viele Wolken, vereinzelt sonnig, in der Mitte und im Süden etwas Regen. 15 bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.