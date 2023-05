Wetter

Bewölkt mit einzelnen Schauern, im Südwesten sonnig

Das Wetter: Im Nordwesten, später auch in der Mitte bewölkt und einzelne Schauer. Ansonsten heiter bis wolkig, im Südwesten auch länger sonnig. An den Alpen stark bewölkt mit Schauern. 12 bis 19 Grad. Morgen im Süden und in der Mitte wechselnd wolkig und überall meist trocken. 17 bis 23 Grad.

24.05.2023