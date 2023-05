Wetter

Bewölkt mit einzelnen Schauern, im Südwesten sonnig

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht ganz im Süden stark bewölkt und noch etwas Regen. Im Norden wolkig, teils auch hochnebelartig bedeckt, meist trocken. In der breiten Mitte oftmals klar. Tiefstwerte 11 bis 3 Grad. Am Tag im Süden und in der Mitte wechselnd wolkig und überall meist trocken. 17 bis 23 Grad.

24.05.2023