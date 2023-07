Gewitterwolken (picture alliance/dpa | Patrick Pleul)

Die Vorhersage:

Meist bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Am Abend von Südwesten her Wolkenauflockerungen und abklingende Schauer. Höchstwerte 20 bis 26 Grad, an der Nordsee um 18 Grad. Morgen im Norden überwiegend stark bewölkt und teils länger anhaltender Regen, mitunter auch kräftig. Im Süden zeitweise Auflockerungen und meist trocken. Temperaturen 18 bis 23, im Süden bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag verbreitet Schauer und Gewitter bei 18 bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.