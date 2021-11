Das Deutschlandfunk-Funkhaus in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts im Westen Regen, im Osten einzelne Auflockerungen und meist niederschlagsfrei, nur unmittelbar an den Alpen noch etwas Schnee. Tiefstwerte plus 4 bis minus 4 Grad. Am Tag wechselnd bis stark bewölkt. Gebietsweise Regen oder Schneeregen. An den Alpen kräftiger Schneefall. Temperaturen 2 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag stark bewölkt, örtlich Regen oder Schnee bei 1 bis 5 Grad.

