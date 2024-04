Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts verbreitet bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern, örtlich Nebel. Tiefstwerte 11 bis 4 Grad. Am Tag Wolken und etwas Regen, an der Nordsee und im Südosten heiter. Temperaturen 18 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Westhälfte heiter bis wolkig, im Tagesverlauf Schauer und einzelne zum Teil kräftige Gewitter. In der Osthälfte heiter. 20 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.