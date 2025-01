Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Morgen Regen, im Tagesverlauf auch in tieferen Lagen Schnee. Im Norden und in der Mitte einzelne Schauer, aber auch Auflockerungen. Höchsttemperaturen 3 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Freitag wechselnd bis stark bewölkt. Vom Norden in den Süden ausgreifende Schneeschauer. In tiefen Lagen Regen. Höchstwerte 0 bis 5 Grad, im Bergland Dauerfrost.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.