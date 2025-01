Wetter

Bewölkt mit etwas Regen, im Süden Auflockerungen

Das Wetter: Meist stark bewölkt und zeitweise Regen, am Nachmittag in den Nordosten verlagernd. Im Süden und Südwesten Auflockerungen. Höchstwerte 6 bis 12 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte bewölkt mit etwas Regen, sonst nach Nebelauflösung heiter bis wolkig. Temperaturen 4 bis 10 Grad.