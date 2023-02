Wetter

Bewölkt mit Niederschlägen

Das Wetter: In der Südwesthälfte bewölkt mit Regen. Im Bayerischen Wald und an den Alpen Dauerschneefall. Sonst kaum Niederschläge. Im Osten und im Bergland sowie im Alpenvorland stürmisch. Höchstwerte 2 bis 9 Grad. Morgen bedeckt mit Schauern. Im Süden und Südwesten meist trocken, an den Alpen nachlassende Schneefälle. 2 bis 11 Grad.

02.02.2023