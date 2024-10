Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Verbreitet bewölkt, in der Mitte und im Südwesten Schauer. Im Osten und Südosten freundlicher, teils auch länger sonnig. Höchstwerte von 14 Grad an der Ostsee bis 23 Grad im Südwesten. Morgen wolkig mit Schauern. Ganz im Osten sowie in Ostbayern heiter oder sonnig. 16 bis 23, bei Föhn am Alpenrand bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch verbreitet weitere Niederschläge. Im Süden und in Sachsen locker bewölkt. 16 bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.