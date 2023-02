Wetter

Bewölkt mit Regen

Das Wetter: Meist wechselnd bis stark bewölkt, im Nordosten teils sonnig. In der Mitte und im Südosten länger anhaltender Regen. Höchstwerte in der Nordosthälfte 4 bis 8 und in der Südwesthälfte 9 bis 15 Grad. Morgen im Norden und der Mitte stark bewölkt mit etwas Regen. Im Süden Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken. Temperaturen 8 bis 13 Grad, ganz im Süden bis 16 Grad.

19.02.2023