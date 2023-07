Regenwetter (Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa)

Die Vorhersage:

Bei wechselnder bis starker Bewölkung in weiten Landesteilen Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen, lokal Unwettergefahr. Von Nordwesten her allmählich nachlassende Niederschläge. Höchstwerte von 21 Grad an der Nordsee bis 27 Grad im Südosten. Morgen verbreitet Schauer und Gewitter, teils auch länger heiter. Temperaturen 20 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag stark bewölkt mit Regen. Südlich des Mains zeitweise Auflockerungen und überwiegend trocken. 18 bis 23, im Süden bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.