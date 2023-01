Wetter

Bewölkt mit Regen, im Bergland Schnee, 6 bis 12 Grad

Das Wetter: Verbreitet Schauer, im höheren Bergland Schnee, an der Nordsee auch Gewitter bei 6 bis 12 Grad. Morgen von Westen her aufkommender Regen oder Schneeregen. In den westlichen Mittelgebirgen teils kräftiger Schneefall. Im Osten und Südosten meist trocken und anfangs auch sonnige Abschnitte. Temperaturen 3 bis 10 Grad.

15.01.2023