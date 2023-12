Wetter

Bewölkt mit Regen oder Schnee

Das Wetter: Meist wolkig, in der Mitte und im Süden Regen. An den Alpen Schnee. Temperaturen von Nordost nach Südwest 2 bis 9 Grad. Morgen verbreitet stark bewölkt, von Nordwesten her leichter Regen. An den Alpen nachlassende Schneefälle. 2 bis 9 Grad.