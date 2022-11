Wetter

Bewölkt mit Regen oder Schneeregen, im Osten länger sonnig

Das Wetter: Nachts im Norden wechselnd bewölkt mit Schnee- oder Schneeregenschauern. In der Mitte teils wolkig, teils klar. Im Süden Regen, örtlich auch Schnee oder Schneeregen. Tiefstwerte plus 5 bis minus 10 Grad. Am Tag verbreitet bewölkt mit Regen, im Norden und Nordosten Schnee- oder Schneeregenschauer. Im Osten länger sonnig. Temperaturen in der Nordosthälfte 0 bis 5, sonst 5 bis 10 Grad.

19.11.2022