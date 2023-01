Wetter

Bewölkt mit Regen, Schnee und Graupel

Das Wetter: In der Nacht allmählich nachlassende Schauer. Tiefstwerte zwischen minus 4 und plus 4 Grad. Am Tag meist bedeckt, im Norden und in der Mitte Regen, am Alpenrand Auflockerungen. Temperaturen 0 bis 8 Grad.

30.01.2023