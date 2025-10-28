Die Vorhersage:
Nachts in der Westhälfte Regen. In der Osthälfte Wolkenauflockerungen und nachlassende Schauer. Tiefstwerte 9 bis 2 Grad. Am Tag stark bewölkt und von Westen nach Osten ausgreifende Niederschläge. Südlich der Donau weitgehend trocken, teils auch sonnig. Temperaturen von 9 Grad im Nordosten bis 16 Grad im Südwesten.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch überwiegend trocken, in der Südosthälfte freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. Im Tagesverlauf von Westen her Bewölkungsaufzug mit Regen. 12 bis 19 Grad.
Diese Nachricht wurde am 28.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.