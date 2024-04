Wetter

Bewölkt mit Regen und Gewittern

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht wechselnd bewölkt, gebietsweise etwas Regen, im Süden und Osten anfangs vereinzelt Gewitter. Tiefsttemperaturen 11 bis 5 Grad. Morgen in der Nordhälfte wechselnd bewölkt mit Niederschlägen. In der Südhälfte oft heiter. 14 bis 25 Grad.