Schneeglöckchen blühen in einem Garten. (Federico Gambarini/dpa )

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch Schnee- und Graupelschauer. In der Mitte Schneefälle bis in tiefe Lagen. 1 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.