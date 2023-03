In der kommenden Nacht vielfach stark bewölkt bis bedeckt. Von Westen und Nordwesten aufkommende Niederschläge. In der zweiten Nachthälfte die östlichen Landesteile, im Nordosten Ausbildung einer Schneedecke. Im Bergland Schnee. Im Süden trocken. 3 bis -3 Grad, Glättegefahr! Im Norden windig, an der See Sturmböen. Morgen im Süden meist trocken, sonst erneut Schnee-, Regen- und Graupelschauer. 0 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch Schnee- und Graupelschauer. In der Mitte Schneefälle bis in tiefe Lagen. 1 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.