In der Nacht stark bewölkt bis bedeckt. Von Westen und Nordwesten aufkommende Regen- und Graupelschauer, im Nordosten Schneefall. An der See Sturmböen. Im Süden weitgehend trocken. Tiefstwerte 3 bis -3 Grad. Am Tage im Süden meist trocken, sonst erneut Schnee-, Regen- und Graupelschauer. 0 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Südhälfte länger andauernder Regen, sonst bis in tiefere Lagen kräftige Schneefälle. Höchsttemperaturen im Süden 5 bis 11, sonst 1 bis 5 Grad, bei Schnee um 0.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.