Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Im Laufe der Nacht weitere Niederschläge bei Tiefstwerten von 10 bis 4 Grad. Am Tag bedeckt mit Regen. Temperaturen 12 bis 16, an der See um 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag meist stark bewölkt, zum Teil länger andauernder und kräftiger Regen. Im Norden später auflockernde Bewölkung. 6 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.