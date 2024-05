Autofahrt bei Regen (picture alliance/dpa | Harald Tittel)

Die Vorhersage:

Stark bewölkt und einzelne, teils kräftige Schauer. Im Süden beginnende Unwetterlage durch ergiebigen Dauerregen. Ganz im Osten kräftige Gewitter. Von der Ostsee bis in die Lausitz länger freundlich. Höchsttemperaturen 18 bis 24, bei Dauerregen 11 bis 16 Grad. Morgen im Norden gebietsweise länger sonnig, sonst wechselnd bewölkt mit Schauern. Südlich des Mains anhaltend regnerisch, später kräftige Gewitter. Dabei teils ergiebige Regenmengen mit Überflutungsgefahr! 18 bis 26, bei Dauerregen im Süden 14 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordwesthälfte wolkig mit Schauern. In der Südosthälfte bedeckt und regnerisch. 17 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.