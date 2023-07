Wetter

Bewölkt mit Schauern und Gewittern, 17 bis 23 Grad

Das Wetter: In der Nordhälfte einzelne Schauer, an den Küsten sonnige Abschnitte. In der Südhälfte Schauer und Gewitter, gebietsweise Starkregen. 17 bis 23 Grad. Morgen bei wechselnder bis starker Bewölkung Schauer und kurze Gewitter. Im Nordosten und Osten teils heiter. 17 bis 22 Grad.

25.07.2023