Die Vorhersage:

Nachts im Nordwesten und Westen teils aufgelockerte Bewölkung und meist trocken. Sonst stark bewölkt und gebietsweise etwas Schneeregen oder Schnee. Tiefstwerte plus 2 bis minus 6 Grad. Am Tag viele Wolken und nur selten Sonnenschein. Im Nordwesten Schauer, im Südosten nachlassender Schneefall. Temperaturen von minus 2 im Nordosten bis plus 6 Grad am Rhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Westen und Süden aufkommende Niederschläge, im Osten teils wolkig, teils länger sonnig. 0 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.