Wetter

Bewölkt mit Schauern und teils ergiebigem Regen

Das Wetter: In der Nacht von Südwesten und Westen nach Norden ausbreitend, teils kräftige und ergiebige Niederschläge. Vom Süden bis in die Lausitz oft trocken. Ausgangs der Nacht vom Südwesten bis in die Mitte stürmische Böen oder Sturmböen, im Bergland schwerer Sturm. Der Deutsche Wetterdienst gibt eine Unwetterwarnung für Bereiche in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und Baden-Württemberg aus. Im Süden und Osten oft freundlicher und trocken. 14 bis 9 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern, im Westen einzelne Gewitter. 14 bis 20 Grad.