Wetter

Bewölkt oder neblig-trüb, gebietsweise Sprühregen

Das Wetter: Teils stärker bewölkt, teils neblig-trüb. An den Küsten und im Mittelgebirgsraum gebietsweise Sprühregen oder Schneegriesel. Höchstwerte 1 bis 7 Grad. Morgen stark bewölkt oder hochnebelartig bedeckt. An der See sowie in der Mitte und im Süden etwas Regen. Temperaturen 0 bis 5 Grad.

01.12.2022