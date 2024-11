Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts meist bedeckt, vor allem in der Mitte Regen. Sonst immer wieder ein wenig Sprühregen. Südlich der Donau etwas Schnee und Glätte möglich. Tiefstwerte plus 9 bis minus 2 Grad. Am Tag bewölkt oder neblig-trüb. Im Norden und im äußersten Süden Chancen auf Sonnenschein. In der südlichen Mitte gebietsweise Regen oder Sprühregen. Temperaturen von 4 Grad ganz im Süden bis 12 Grad im Nordwesten.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag verbreitet hochnebelartig bedeckt. Im Norden und Nordosten Nieselregen. Im Tagesverlauf vor allem im Südwesten und Süden Wolkenauflockerungen. 6 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.